Последнее обновление: 26.01.2025 15:26

Президенту Южной Кореи официально предъявлено обвинение в мятеже

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение в организации мятежа президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оппозиционную Демократическую партию.

Как мятеж обвинение трактует краткосрочное введение президентом военного положения 3 декабря 2024 года, оно было отменено спустя шесть часов.

«Прокуратура решила предъявить обвинения Юн Сук Ёлю, который обвиняется в том, что был главарем мятежа», - заявил представитель Демократической партии Хан Мин Мин.

В случае признания виновным Юн Сок Ёлю грозит многолетнее тюремное заключение.

С момента взятия под стражу экс-президент, в прошлом сам занимавший пост генпрокурора, находится в одиночной камере. За попытку введения военного положения парламент объявил ему импичмент.



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