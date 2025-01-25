В Молдове опровергли инсинуации Лаврова о "силовом сценарии" в отношении Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдовы отвергло заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, который решил предостеречь Кишинев от "силового решения приднестровского вопроса". Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы.

В Кишиневе назвали инсинуации Лаврова "безосновательными и неоправданными", напомнив, что критическая ситуация с энергоресурсами в Приднестровском регионе является результатом решения российского Газпрома.

"Россия снова использует энергетические ресурсы как политический рычаг для дестабилизации нашей страны", – подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Молдовы.

Там подчеркнули, что Кишинев привержен мирному решению Приднестровского конфликта, а заявления Лаврова "противоречат усилиям по содействию климату стабильности и безопасности в регионе".

Перед тем глава российского МИДа в духе советской пропаганды возложил ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Кишинев и предостерег его от, как он выразился, "фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса".

Традиционно Лавров не привел никакого подтверждения своим словам.

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта Газпром прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги Молдовагаза. Газпром оценивает долг в $709 млн, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.