Армения и ЕС ведут переговоры о новой повестке сотрудничества

Армения и ЕС проводят переговоры по подписанию новой повестки сотрудничества. Об этом заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян во время обсуждения закона о вступлении республики в Евросоюз на заседании профильной парламентской комиссии.

"Ведутся переговоры по подписанию новой повестки сотрудничества с ЕС", - сказал Ованнисян, которого цитируют местные СМИ.

По его словам, Армения работает по обеспечению своих интересов, вопросы развития экономического сближения с ЕС могут быть решены в рамках новой повестки сотрудничества.

"Но пока рано говорить о каких-либо конкретных программах", - сказал Ованнисян.

Он также отметил, что закон о вступлении республики в Евросоюз может помочь в переговорах о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

Как сообщалось, правительство Армении 9 января одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Руководство Армении демонстрирует четкое намерение снизить зависимость от России в экономической и военной сферах. Об этом заявил спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо на международной конференции в Ереване.

На панельной дискуссии "Вместе во имя мира и демократии" с участием глав парламентов стран Балтии и Северной Европы 23 января обсуждались перспективы европейской интеграции Армении.

По мнению финского политика, для успешного движения в сторону ЕС Армении необходимо существенно снизить свою зависимость от России, особенно в энергетической сфере. Халла-ахо подчеркнул важность параллельного движения в двух направлениях: интеграции в европейские структуры и рынки при одновременном снижении российского влияния.

Он заверил, что европейские партнеры готовы оказать Армении необходимую поддержку в проведении реформ.

Спикер армянского парламента Ален Симонян, в свою очередь, отметил, что, несмотря на отсутствие общей границы как с ЕС, так и с Россией, в прошлом Москва оказывала давление на армянское руководство для вступления в ЕАЭС. Он подчеркнул, что хотя экономическая взаимозависимость с Россией остается значительной, ключевым фактором является система ценностей.

По словам Симоняна, Армения уже сделала выбор в пользу демократического пути развития и при необходимости готова подтвердить его через выборы или референдум.