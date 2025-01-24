Прокуратура Южной Кореи просит продлить арест президента до 6 февраля

Южнокорейская прокуратура оформила запрос на продление срока пребывания под стражей до 6 февраля отстраненного от власти президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщают южнокорейские СМИ.

По закону, подозреваемый может быть задержан на 10 дней, однако этот период можно продлить еще на 10 дней. Под стражу его взяли 19 января.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи 23 января передало прокуратуре материалы по расследованию дела президента, так как организация не имеет права предъявлять обвинения главе государства.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение населения, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент страны проголосовал за импичмент президенту. Теперь Конституционный суд должен решить, поддержать ли это решение и отстранить его от должности или отклонить импичмент.