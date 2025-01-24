Новое правительство Болгарии поставило на паузу присоединение к еврозоне

Новое правительство Болгарии решило отложить следующий шаг на пути к введению евро до момента, когда будет соответствовать критериям для присоединения к еврозоне. Об этом заявила в четверг, 23 января, министр финансов Болгарии Теменужка Петкова.

По ее словам, Болгария пока не соответствует критерию ценовой стабильности. После его достижения она обратится к Европейской комиссии и Европейскому центральному банку за оценкой, что является ключевым шагом в процессе вступления в еврозону, сообщает Bloomberg.

"Когда эти факторы будут налицо, я, несомненно, сделаю это", – добавила она.

Любая страна ЕС, которая хочет присоединиться к еврозоне, должна соответствовать нескольким так называемым критериям конвергенции. Один из них требует, чтобы средняя инфляция в стране не превышала более чем на 1,5 процентного пункта уровень инфляции трех стран, имеющих лучшие показатели в еврозоне, за последние 12 месяцев.

По словам главы Минфина Болгарии, страна не дотягивает до целевого показателя примерно на один базисный пункт.

Болгария годами работала над тем, чтобы присоединиться к общей европейской валюте, несмотря на ряд неустойчивых коалиций и временных правительств, аргументируя это тем, что это будет стимулировать инвестиции и повысит уровень жизни.

Страна планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность, которая продолжается до сих пор.

Пока непонятно, как намерения нового болгарского правительства, которое провозгласило введение евро одним из своих приоритетов, повлияют на скорость присоединения страны к еврозоне.