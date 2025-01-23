Беларусь обсуждает присоединение к Новому банку развития БРИКС. Перспективы такого присоединения обсуждались во время встречи 23 января в Шанхае белорусской делегации во главе с первым замминистра иностранных дел Сергеем Лукашевичем с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф.

«Стороны обсудили вопросы развития финансовых механизмов в рамках БРИКС, а также перспективы присоединения Беларуси к Новому банку развития БРИКС», - говорится в сообщении МИД Беларуси.

Сергей Лукашевич также посетил Восточно-Китайский педагогический университет, где встретился с руководством университета, ознакомился с работой Центра исследований Беларуси при университете, обсудил вопросы взаимодействия Центра с белорусскими организациями.