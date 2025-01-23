Samsung представила новые смартфоны Galaxy S25

Компания Samsung Electronics представила новую серию Galaxy S25 с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта (ИИ).

Новая модель смартфона была представлена 22 января в Кремниевой долине (США, Калифорния).

По словам начальника подразделения мобильных устройств Samsung Electronics Ро Тхэ Муна, с новыми возможностями Galaxy AI потребители получат простой и интуитивно понятный опыт использования ИИ.

Galaxy S25 использует ИИ для подключения приложений, не требуя от пользователей нажимать на каждое из них по отдельности. При соответствующем запросе, ИИ может резюмировать контент во время просмотра YouTube, автоматический записывая его в блокнот. Он может анализировать предпочтения для реализации персонализированного опыта ИИ.

Особо в новой модели улучшены возможности диалога. Как личный помощник, система сообщает необходимую информацию, такую, как погода и расписание, а каждое утро пользователя будут ждать новости, соответствующие его интересам.

Функция синхронного перевода расширена до 20 языков, также добавлены функции "преобразования текста" и "резюме разговора", показывающее содержание голосового сообщения в текстовом режиме.

Камера Galaxy S25 оснащена сенсором высокого разрешения и новым Pro Visual Engine, что позволяет делать детальные снимки высокого качества даже с большого расстояния. Размер дисплея увеличился, толщина уменьшилась на 0,4 мм, а вес легче примерно на 6%.

Новая серия смартфона Samsung Electronics будет выпущена по всему миру, включая Корею, в соответствии с графиком.

Старт продажам в Корее будет дан 7 февраля, а продажа по брони начнется 24 января и продлится до 3 февраля.