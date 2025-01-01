Последнее обновление: 01.01.2025 14:52

Samsung стала крупнейшим акционером Rainbow Robotics

Компания Samsung объявила о том, что становится крупнейшим акционером южнокорейской компании Rainbow Robotics с целью ускорения развития робототехники в будущем.

Корейский технологический гигант впервые приобрел 14,7% акций производителя роботов в 2023 году за 86,8 млрд корейских вон ($58,8 млн) и теперь заплатит еще 267 млрд вон ($181 млн), чтобы увеличить свою долю до 35%. Samsung также станет материнской компанией Rainbow Robotic и укрепит лидерство.

Благодаря этому партнерству Samsung планирует «еще больше укрепить свои позиции в развитии передовых роботизированных технологий». Объединив собственное программное обеспечение и разработки в области искусственного интеллекта с робототехникой Rainbow Robotics, обе компании надеются ускорить создание интеллектуально продвинутых гуманоидов.

Компания Rainbow Robotics основана в 2011 году сотрудниками Исследовательского центра гуманоидных роботов Корейского института науки и технологий (KAIST), которые создали первого двуногого робота Hubo в Корее.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование