Последнее обновление: 11.07.2024 17:00

Samsung представила новые гаджеты с ИИ функциями

Корпорация Samsung 10 июля представила складные смартфоны Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, наушники Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro с новыми ИИ-функциями.

Galaxy Z Fold 6 за $1900 стал легче и тоньше, процессор оптимизирован для обработки ИИ. Galaxy Z Flip 6 за $1100 имеет большую автономность, камеру с высоким разрешением и режим охлаждения.

Смартфоны предлагают ряд инструментов и функций на базе ИИ. Среди них: перевод, резюмирование и автоматическое форматирование заметок с поддержкой голосовых записей, перевод текста в PDF-файлах, генерация текста для электронного письма на основании ключевых слов, создание изображений и другие.

Благодаря применению нейросетей для Galaxy Buds добавлен «режим прослушивания», который предлагает голосовой перевод в режиме реального времени, например, когда вы слушаете лекцию на иностранном языке. Улучшено качество звука и связи.

Приложение Gemini от Google интегрировано в новую серию Galaxy Z, предоставляя пользователям персонального ассистента на базе искусственного интеллекта. Для активации можно провести пальцем по углу экрана или сказать «Окей, Google». Чат-бот добавлен в ряд приложений вроде Google Maps и YouTube.

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