Samsung показала первый в мире 3D-монитор, для которого не нужны очки

Samsung представила на выставке Gamescom 2024 в Кельне Odyssey 3D – первый в мире игровой монитор с поддержкой 3D без использования очков. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Odyssey 3D использует инновационную технологию дисплея с линзой, позволяющую превращать обычные 2D-изображения в реалистичные 3D- без необходимости носить специальные очки. Кроме того, монитор оснащен технологиями отслеживания движения глаз и адаптивного отображения, что обеспечивает оптимальный 3D эффект.

Odyssey 3D может работать в режимах как 2D, так и 3D, а также имеет высокую частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс. На выставке Samsung также представила новые модели из серии Odyssey OLED, включая модели G95SD, G93SD и G85SD. Эти мониторы имеют широкий экран с изгибом 1800R, что обеспечивает глубокое погружение в игру и частоту обновления до 240 Гц.