Microsoft обновит процесс входа в аккаунт с февраля

Американская корпорация Microsoft вносит изменения в способ входа в аккаунт с февраля 2025 года. Об этом пишет профильное издание The Verge.

Начиная с февраля, пользователи будут оставаться в аккаунте Microsoft автоматически, если не выйдут из него или не воспользуются частным браузером.

Сейчас, если пользователь входит в аккаунт Microsoft, его всегда будут спрашивать, хочет ли он остаться в нем, чтобы в следующий раз не пришлось входить снова.

Изменение Microsoft на автоматический вход означает, что людям придется использовать окно частного просмотра на общедоступных компьютерах, чтобы убедиться, что они не забыли выйти из аккаунта после завершения сеанса.

"Если вы регулярно используете общедоступные компьютеры со своей учетной записью Outlook или Microsoft, то, безусловно, пора начать привыкать выходить из системы или использовать сеанс частного просмотра", – отмечают в издании.

Если пользователь ошибочно забудет выйти из аккаунта Microsoft, он сможет принудительно выйти из него во всех браузерах, приложениях и других местах, где он используется, кроме консоли Xbox.