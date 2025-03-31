Microsoft сообщила о смене цвета "экрана смерти" с синего на зеленый в Windows 11

Американская корпорация Microsoft в обновлениях операционной системы Windows 11 решила отказаться от знаменитого синего "экрана смерти" (BSoD), который появляется при сбоях системы, и заменить его на зеленый. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Мы представляем обновленный и оптимизированный интерфейс для случаев непредвиденной перезагрузки системы. Он еще лучше отражает принципы дизайна Windows 11 и отвечает нашей главной цели - максимально быстро возвращать пользователям доступ (к их компьютеру)", - говорится в публикации, посвященной бета-версии 24H2 Windows 11.

В обновленном зеленом интерфейсе, размещенном в блоге Microsoft, нет грустного смайлика и QR-кода, которые ранее сопровождали сообщения об ошибке системы.

Впервые синий "экран смерти" появился как инструмент операционной системы Windows 3.0 в 1990 году, позволявший системным администраторам диагностировать неисправности оборудования и памяти компьютера. Windows 11 была представлена в 2021 году. Изначально планировалось заменить синий "экран смерти" на черный.