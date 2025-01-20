Гражданам Беларуси в Латвии хотят запретить управлять критической инфраструктурой

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, запрещающие гражданам Беларуси и РФ занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщают литовские медиа.

Новый запрет обосновывают необходимостью "укрепить защиту важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры". Ограничения затронут как граждан России и Беларуси, так и юридические лица, зарегистрированные на их территории. Их не допустят к работе с объектами, если она предусматривает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Исключения будут возможны лишь на основе отдельного разрешения от Службы государственной безопасности Латвии.

Поправки сначала рассмотрит правительство, в случае положительной резолюции они поступят на утверждение Сейма страны.