Последнее обновление: 16.01.2025 16:53

Через два месяца после выборов в Болгарии утвердили новое правительство

В Болгарии Народное собрание (парламент) утвердило состав нового правительства, предложенный крупнейшей парламентской группой ГЕРБ, во главе с премьером Росеном Желязковым. Об этом сообщает БНР.

За правительство во главе с Желязковым проголосовали 125 депутатов, против высказались 114.

Сразу после голосования новое правительство приняло присягу.

Состав правительства был согласован после переговоров, которые завершились соглашением между ГЕРБ – СДПГ, Болгарской социалистической партией, а также популистской политсилой "Есть такой народ".

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжался политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

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