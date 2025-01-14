Армения подпишет соглашение о стратегическом партнерстве с США

Армения и США подпишу соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

По ее словам, документ должны подписать 14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Этому предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

В расписании Госдепа указано, что встреча Блинкена и Мирзояна планируется в 13:10 по Вашингтону.

На прошлой неделе лидер партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян заявил, что в Вашингтоне должны подписать соглашение, которое имеет также измерение безопасности и это "обеспечит Армении более надежные инструменты для защиты своего суверенитета".

На брифинге 8 января Арарат Мирзоян не стал подтверждать или опровергать эту информацию, но отметил, что подписание похожего документа действительно готовят.

Напомним, на прошлой неделе правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.