Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бежавшего в Беларусь экс-судьи

Окружной суд в Варшаве выдал очередной европейский ордер на арест экс-судьи Томаша Шмидта, бежавшего в мае 2024 года в Беларусь. Об этом сообщила региональная прокуратура во Вроцлаве.

"По заявлению региональной прокуратуры Вроцлава в рамках расследования, касающегося так называемого хейтерского скандала, окружной суд Варшавы 13 декабря 2024 года выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Ш., который подозревается в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, члены которой действовали в ущерб судьям судов общей юрисдикции", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Шмидта вместе с другими чиновниками, связанными с Министерством юстиции, обвиняют в дискредитации судей, которые выступали против проводимой правительством партии "Право и справедливость" реформы, ослабляющей независимость судебной системы.

Участники сообщества нелегально предоставляли в открытый доступ, в том числе в СМИ, персональные данные судей и другую служебную информацию, которая могла повлиять на их профессиональную репутацию. По этому же делу проходит и бывшая жена экс-судьи.

Судья Воеводского административного суда в Варшаве Шмидт, бежавший в Беларусь, 6 мая 2024 года на пресс-конференции в Минске заявил о намерении попросить белорусские власти предоставить ему политическое убежище. После побега в Беларусь судья на родине был отстранен от должности и объявлен в национальный розыск в рамках расследования дела о его возможных связях с иностранными спецслужбами.