Отрыв между главными конкурентами на выборах президента в Польше сократился – опрос

Опросы показывают сокращение отрыва между кандидатами в президенты Польши Рафалом Тшасковским, принадлежащим к партии власти, и Каролем Навроцким, которого поддерживает крупнейшая оппозиционная сила "Право и справедливость" – однако не из-за роста рейтинга последнего. Такими оказались результаты исследования общественного мнения от Opinia24 по заказу RMF FM.

Тшасковский остается лидером рейтинга с показателем поддержки 29,8%. Впрочем, это существенно меньше, чем 38,6%, которые ему давали в опросе месяц назад.

Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", получил бы голоса 22,6% опрошенных. Месяц назад за него готовы были голосовать 23,3% опрошенных.

Поэтому оба главных кандидата потеряли в поддержке, но отрыв между ними сокращается в пользу Навроцкого.

Поддержка Навроцкого заметно выше среди мужчин и старших избирателей. Поддержка в зависимости от возраста опрошенных особенно отличается: в самой молодой группе до 29 лет за него бы проголосовали лишь 4%, среди 30-39-летних – 14%, а в возрастной группе 60+ он даже опередил Тшасковского с 36% против 34%.

Лидер антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен имеет поддержку на уровне 13,3% и несколько нарастил ее со времени предыдущего опроса (с 10,7%).

На четвертом месте – спикер Сейма Шимон Головня с 7,2%, его поддержка за месяц уменьшилась в пределах одного процентного пункта.

На выборы планируют идти 67% опрошенных, что на шесть процентных пунктов больше, чем по состоянию на декабрь.

Голосование в первом туре состоится 18 мая 2025 года.