Резервы Нацбанка Молдовы в 2024 году выросли на $30,5 млн

Международные резервные активы Молдовы на конец декабря 2024 года составили $5 млрд 483,6 млн против $5 млрд 453,1 млн на конец декабря 2023 года. Об этом сообщается в материалах Нацбанка страны.

Таким образом, за 2024 год резервы выросли на $30,5 млн.

В декабре резервы увеличились на 3,8% ($202,6 млн) после снижения на 3,2% ($172,1 млн) за предыдущие 11 месяцев.

По данным Нацбанка, увеличение резервов в декабре было обусловлено в основном поступлением очередного кредитного транша от МВФ ($146 млн), бюджетной поддержки от правительства Канады ($56,4 млн), макрофинансовой помощи от Еврокомиссии ($55,3 млн), средств от Французского агентства развития ($26,3 млн).

Сдерживающее влияние на рост резервов оказали валютные интервенции Нацбанка на $55,9 млн (в ноябре $154 млн), обслуживание внешнего госдолга ($21,5 млн), чистый отток средств по обязательным резервам банков ($13,1 млн).

В 2023 году международные резервы Молдовы выросли на 21,9% до $5,45 млрд.