Международные резервы Молдовы в июле достигли рекордные $5,48 млрд

Международные резервные активы Молдовы на конец июля 2024 года составили $5 млрд 483,9 млн против $5 млрд 453,1 млн на конец декабря прошлого года. Об этом сообщил Нацбанк страны.

Таким образом, с начала года они увеличились на $30,75 млн, или на 0,7%, обновив исторический максимум, который до этого был зафиксирован в декабре прошлого года.

Рост резервов по итогам семи месяцев объясняется их увеличением в июле на 3,7% ($195,29 млн). По итогам 1-го полугодия отмечалось снижение резервов на 3%, или на $164,5 млн. В том числе за июнь резервы сократились на 1,2%, или на $65,9 млн.

По данным Нацбанка, рост резервов в июле в основном связан с поступлением в этом месяце кредитов МВФ на $175,46 млн и средств бюджетной поддержки от Евросоюза на $120,24 млн. Поддержку резервам также оказало укрепление входящих в резервы валют ($24,55 млн), доходы от управления валютными резервами ($18,1 млн), переоценка ценных бумаг в инвестпортфеле ($12,51 млн).

На снижение резервов в июле в основном оказало влияние обслуживание внешнего госдолга ($108,67 млн) и чистый отток, связанный с обязательными валютными резервами лицензированных банков ($59,55 млн).