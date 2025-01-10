В Беларуси сайт для подачи петиций в органы власти признали "экстремистским"

Суд Центрального района Минска признал сайт и социальные сети портала петиций Petitions.bу "экстремистскими" материалами.

Решение о признании экстремистскими информационных продуктов сайта, а также его аккаунтов в Instagram, Facebook, Telegram и Telegram-чате "Клуб комментаторов Petitions.by" было принято 30 декабря 2024 года.

Petitions.by - сервис для подачи публичных коллективных обращений в органы власти.

В середине декабря прошлого года силовики пригрозили "принять меры" в отношении лиц, причастных к работе сайта.

Между тем сайт был заблокирован в Беларуси еще в 2021 году.

Список экстремистских материалов ведет Министерство информации Беларуси.

В "министерстве правды" заявили, что сайт "собирает" подписи под петициями протестного характера, а также публикует петиции, содержащие информацию, дискредитирующую законодательный строй Беларуси, деятельность парламента, Центральной избирательной комиссии, и призывы признать выборы президента недействительными.