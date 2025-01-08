В Польше определились с датой президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, второй тур при необходимости проведут 1 июня. Об этом сообщает Polsat News.

Дату президентских выборов объявил спикер польского Сейма Шимон Головня после консультаций с председателем Государственной избирательной комиссии.

Спикер также представил предварительный избирательный календарь. Когда календарь будет утвержден комиссией, он вступит в официальную силу.

Только после того как решение спикера Сейма о назначении выборов будет опубликовано в Законодательном вестнике, формально начнется избирательная кампания.

Последний опрос показал, что кандидат от партии власти "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский мог бы рассчитывать на поддержку 36,2% избирателей.

За ним следовал бы Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", с результатом 28,8%.