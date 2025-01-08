Один из крупнейших морских логистических операторов Китая запретил вход в свои порты танкерам теневого флота РФ

Китайская Shandong Port Group запретила находящимся под санкциями танкерам заходить в свои порты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Shandong Port Group контролирует одни из самых крупных и важнейших портов Китая, включая Циндао, Ричжао и Яньтай. Они являются основными терминалами импорта подсанкционной нефти, отмечает издание.

Портам Shandong Port Group запрещается швартовать, разгружать и предоставлять судовые услуги танкерам из списка Управления по контролю за иностранными активами, который ведется Министерством финансов США.

В прошлом году провинция Шаньдунь импортировала около 1,74 млн баррелей в день нефти из Ирана, России и Венесуэлы, что составляет около 17% китайского импорта.

Источники издания отметили, что если запрет будет введен в действие, это приведет к росту стоимости транспортировки для нефтеперерабатывающих заводов в провинции Шаньдун.

В то же время Shandong Port Group заявила, что запрет будет иметь ограниченное влияние на независимых нефтепереработчиков, поскольку большая часть подсанкционной нефти перевозится на танкерах, не подпадающих под санкции.