SpaceX совершила первую миссию в 2025 году

Поздно вечером в понедельник, 6 января, SpaceX запустила в космос очередную партию интернет-спутников Starlink. Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 24 спутниками был осуществлен с космодрома во Флориде.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8 минут после старта, приземлившись на борту беспилотного судна Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Отмечается, что это уже 17-й пуск и посадка для данной части ракеты.

Спутники были выведены на более низкую околоземную орбиту примерно через 65 минут после запуска.

В настоящее время на орбите находится более 6850 активных спутников Starlink.

Ранее, 31 декабря 2024 года, американская компания SpaceX запустила в космос новую партию из 21 интернет-спутника Starlink.