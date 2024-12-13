Последнее обновление: 13.12.2024 16:14

Маск построит новый город в Техасе и перенесет туда штаб-квартиру SpaceX

Категории: США SpaceX

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что штаб-квартира его аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в построенный город Старбейз (Starbase) в Техасе. Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее Twitter).

"Штаб-квартира SpaceX теперь официально находится в городе Старбейз, штат Техас", – написал Маск.

Он также сообщил, что SpaceX обращается к местному судье Тревиньо с просьбой провести выборы, чтобы определить, есть ли у Старбейза – космической базы, откуда компания осуществляет запуски ракет, – возможность получить статус города.

"Инкорпорация Старбейза ускорит процессы, необходимые для развития инфраструктуры, которая сделает этот район местом жительства мирового класса для сотен людей, которые уже называют его своим домом, а также для будущих работников, стремящихся помогать строить будущее человечества в космосе", – отмечается в петиции.

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