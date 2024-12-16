SpaceX планирует за $1,8 млрд создать стартовый комплекс во Флориде для лунной ракеты

Компания Илона Маска SpaceX готовится провести переговоры с девелоперской компанией Space Florida о строительстве стартовой площадки для запусков своих сверхтяжелых лунных ракет Starship с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщило издание Orlando Sentinel.

Проект под названием Project Hinton оценивается в $1,8 млрд. Речь идет о модернизации площадки в районе старого 37-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди. Запуски сверхтяжелых ракет Starship должны начаться уже в 2026 году.

В настоящее время со стартовых комплексов на космодроме на мысе Канаверал могут запускаться только ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Предыдущие тестовые запуски разрабатываемой ракеты Starship осуществлялись со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Всего было проведено шесть пусков, четыре из которых были успешными.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем разрабатываемая НАСА для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).