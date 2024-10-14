Последнее обновление: 14.10.2024 14:29

Ракета-носитель компании SpaceX успешно приземлилась на стартовый комплекс

Категории: США SpaceX

Сверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy разработки компании SpaceX совершила успешное приземление на стартовый комплекс после вывода на орбиту полезной нагрузки.

Ракета-носитель Super Heavy приземлилась после пятого испытательного полета, в ходе которого она вывела на низкую орбиту перспективный пилотируемый корабль Starship. Последний совершил виток вокруг Земли и был затоплен в Индийском океане после контролируемого сведения с орбиты.

SpaceX рассматривает создание сверхтяжелого носителя с космическим кораблем как важный этап в развитии технологий, которые позволят осуществлять полеты на Луну и Марс.

Ракетный комплекс высотой около 120 метров является самым крупным из когда-либо создававшихся. Он будет способен выводить 100-150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Испытательные пуски Starship осуществляются с небольшими перерывами на протяжении последних полутора лет с доработкой оборудования на основании полученных результатов. Третий и четвертый пуски были успешными. После четвертого пуска многоразовая ракета-носитель успешно приводнилась на плавучую платформу.

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