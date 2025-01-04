Приговор Трампу вынесут за 10 дней до инаугурации

Приговор избранному президенту США по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс огласят 10 января.

"На данном этапе представляется уместным объявить о склонности суда не выносить никакого приговора в виде лишения свободы. Приговор о безусловном освобождении представляется наиболее жизнеспособным решением", - говорится в заявлении суда.

Как поясняет Reuters, эта формулировка означает, что Трампу не назначат ни заключения под стражу, ни денежного штрафа, ни испытательного срока.

Суд против Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде - первый в истории США уголовный процесс против бывшего президента. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка. Порноактриса угрожала разоблачить Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году, но получила от его представителей деньги за молчание.