Глава итальянской оборонной компании призывает создать европейских оружейных "гигантов"

Глава итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани призывает расширить сотрудничество в европейской оборонной промышленности. Об этом он заявил в интервью Süddeutschen Zeitung.

По его словам, несмотря на то что европейские компании являются крупными, они не могут идти в ногу с американскими компаниями.

Поэтому Leonardo хочет создать "европейских гигантов", основанных на сотрудничестве".

"Мы хотим способствовать созданию альянсов в европейской оборонной промышленности", – сказал он.

Чинголани также раскритиковал недостаточную эффективность расходов на национальную оборону в Европе.

Leonardo, одна из крупнейших оборонных компаний в мире с более чем 50 тысячами сотрудников и оборотом более €15 млрд.

В октябре итальянская компания основала совместное предприятие с Rheinmetall и владеет чуть менее 23% акций мюнхенской оборонной компании Hensoldt.

В июне Литва высказала заинтересованность в сотрудничестве с Leonardo.