Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

Пророссийские хакеры атаковали сайты французских городов

Во вторник 31 января сайты нескольких французских городов были выведены из строя после того, как их атаковали пророссийские хакеры. Об этом сообщило агентство AFP.

Интернет-сайты нескольких французских городов и по меньшей мере одного департамента были недоступны во вторник.

В частности, не работали сайты городов Марсель и Тарб, а также сайт департамента Верхняя Гаронна.

Атаки были осуществлены группой хакеров, называющей себя NoName. Группа назвала атаки местью за поддержку Францией Украины.

В своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) хакеры заявили, что атаковали также сайты таких городов, как Нант, Бордо, Пуатье, По, Ним, Ницца, Анже, Гавр и Монпелье, а также департамента Ле-Ланд, Французской Полинезии и Новой Каледонии. Но все они продолжали работать во вторник.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подтвердил, что веб-сайт города был атакован.

Мэрия Марселя сообщила AFP, что серверы, на которых размещены веб-сайты города, подверглись атакам, которые потребовали от них введения "механизмов защиты, приведших к их недоступности".

Города По и Анже, а также департамент Ланды заявили, что не заметили никаких инцидентов.

Бенуа Грюнемвальд, эксперт по кибербезопасности в ESET, сказал, что целью, похоже, является пропаганда путем "создания впечатления климата цифровой незащищенности".



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