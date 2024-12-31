Ремонт поврежденного в Балтике кабеля Estlink 2 обойдется в десятки миллионов евро

Ремонт поврежденного 25 декабря в Балтийском море электрического кабеля Estlink 2 будет долгим и дорогостоящим. Об этом пишут эстонские медиа.

По словам руководителя подразделения финского системного оператора Fingrid Киммо Непола, согласно текущим оценкам, ремонтные работы продлятся семь месяцев и обойдутся в десятки миллионов евро.

"Сейчас еще устанавливается степень повреждений и оценивается, каким образом будет целесообразно их устранять и какую технику использовать", - сказал Непола.

Хотя роль координатора ремонта возложена на Fingrid, работы будут вестись в тесном сотрудничестве с Elering. Переговоры о судне, необходимом для ремонта, еще продолжаются. "Рассматриваются различные варианты, выбор будет сделан в зависимости от того, доступно ли судно и способно ли оно выполнять ремонтные работы", - уточнил Непола, добавив, что финское судно задействовано не будет.

Ремонт Estlink 2 технически чрезвычайно сложный: сначала поврежденный участок кабеля на дне моря нужно разрезать и поднять концы на борт судна.

"После этого к имеющимся концам кабеля будет подсоединен новый промежуточный сегмент. Каждую жилу кабеля необходимо вручную соединить и восстановить слой изоляции так, чтобы он выдерживал высокое напряжение", - пояснил Непола.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Сообщалось, что Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.