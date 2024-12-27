В общей сложности на Балтике повреждено не три, а четыре энергокабеля

По уточненным данным, нарушена работа в общей сложности четырех коммуникационных кабелей, отходящих из Финляндии по дну Балтийского моря, сообщает Yle.

Ранее сообщалось о повреждении трех кабелей.

Два из них являются подводными кабелями, проложенными компанией Elisa между Хельсинки и Таллином (Эстония). Один - C-Lion1 - проложен между Хельсинки и Ростоком (Германия). Четвертый поврежденный кабель - от Хельсинки до Таллина - принадлежит китайской компании CITIC Telecom.

По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, кабели Elisa оборваны, а два других кабеля повреждены.

Причины прекращения работы коммуникационных кабелей выясняются.

СМИ обращают внимание, что одновременно с прекращением 25 декабря работы коммуникационных кабелей был поврежден и электрокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Власти Эстонии и Финляндии не исключают, что кабель был поврежден якорем танкера Eagle S под флагом Островов Кука.