Председателем ОБСЕ на 2026 год избрана Швейцария

Швейцарию избрали председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год. Об этом сообщил МИД страны.

"Швейцария избрана председателем ОБСЕ на 2026 год. Мы благодарим государства-участники за оказанное доверие", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.

В 2025 году председателем ОБСЕ будет Финляндия.

Напомним, неделю назад Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Европейского союза в рамках 15-го пакета ограничений, введенных против России и Беларусии. Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) объявил о расширении санкционных списков в отношении обеих стран, тем самым приняв поправки, ранее введенные ЕС. Новые меры вступили в силу 24 декабря.

Отмечалось, что Швейцария последовательно придерживается политики присоединения к санкционным мерам, принимаемым Евросоюзом, чтобы усилить давление на Россию и Беларуси в связи с продолжающейся войной в Украине.