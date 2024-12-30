Премьер Молдовы поручил подготовить национализацию Молдовагаза

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан на заседании правительства в понедельник поручил подготовить законодательную базу для национализации активов компании "Молдовагаз", в которой контрольный пакет акций принадлежит ПАО "Газпром".

Глава кабинета министров выразил возмущение решением Газпрома прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в приднестровский регион.

"Это решение принято вопреки действующему договору между Молдовагаз и Газпромом, под предлогом исторического долга в более $700 млн. Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдовы. Мы справимся с этой ситуацией, как справлялись и ранее с энергетическим шантажом России", - заявил Речан.

В этом контексте он поручил министру юстиции Веронике Михайлов-Морару подготовить поправки в национальное законодательство, чтобы можно было осуществлять национализацию предприятий.

"Г-жа Михайлов-Морару, прошу подготовить необходимые изменения в законодательство, чтобы можно было осуществить национализацию. Мы должны действовать в стратегических областях. Кстати, эти объекты (Молдовагаз – прим.) также были у нас насильно отобраны когда-то. И мы должны вернуть их в собственность государства", - подчеркнул Речан.