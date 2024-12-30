Латвия подготовила к передаче Украине более тысячи дронов различных типов

Латвия подготовила к передаче Украине очередную партию дронов. Об этом написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, последняя партия состоит из более 1000 боевых беспилотников различных типов.

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", – написал Спрудс.

Он напомнил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.

Ранее сообщалось, что страны "коалиции дронов" и "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине беспилотники различного типа, речь идет о масштабах на "десятки тысяч" аппаратов.