Последнее обновление: 30.12.2024 10:34

Латвия подготовила к передаче Украине более тысячи дронов различных типов

Категории: Латвия ЮАР

Латвия подготовила к передаче Украине очередную партию дронов. Об этом написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, последняя партия состоит из более 1000 боевых беспилотников различных типов.

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", – написал Спрудс.

Он напомнил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.

Ранее сообщалось, что страны "коалиции дронов" и "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине беспилотники различного типа, речь идет о масштабах на "десятки тысяч" аппаратов.



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