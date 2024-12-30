Последнее обновление: 30.12.2024 10:34

Президент Хорватии Зоран Миланович не смог переизбраться в первом туре

Президент Хорватии Зоран Миланович не смог переизбраться в первом туре.

Как сообщают СМИ, по итогам подсчета голосов, поданных на 99% участков, Миланович совсем немного не дотянул до асболютного большинства и победы в первом туре, набрав 49,11% голосов.

Во втором туре его соперником будем Драган Приморач, который получил 19,37% голосов.

Драгана Приморача поддерживает правящая правоцентристская партия «Хорватское демократическое содружество». Миланович до 2016 года возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии.

Опрос на выходе с участков показал, что Миланович набирает больше 50% и побеждает уже в первом туре, но реальные итоги выборов оказались несколько иными, чем результат экзитпола.

Второй тур выборов президента Хорватии пройдет 12 января.



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