Молдова утвердила стратегию обороны на следующее десятилетие

Парламент Молдовы 26 декабря после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на 2024-2034 годы, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы. Об этом сообщает Newsmaker.

Согласно информации, обсуждение сопровождалось спорами между правящей партией Майи Санду и оппозицией.

Главными угрозами для нацбезопасности Молдовы в документе указывают те, что связаны с фактором России – войну в Украине и риски расширения войны на территории соседней с Молдовой Одесской области, гибридные атаки со стороны России, расположенных в непризнанном Приднестровье российских военных и военные формирования "ПМР".

Эти угрозы определены как представляющие экзистенциальную угрозу для страны.

Для повышения обороноспособности предлагается увеличение финансирования на оборонные расходы, увеличение количества военных баз, совершенствование военного образования.

Ставят целью в течение следующего десятилетия улучшить позицию Молдовы в глобальном рейтинге Global Firepower с нынешней предпоследней 144-й до 134-й.

В документе отмечается, что НАТО в нынешних геополитических обстоятельствах "играет решающую роль в сдерживании агрессии".

Также отмечается, что нейтральный статус Молдовы не является препятствием для военного сотрудничества с партнерскими государствами.

Предполагается активизация участия Молдовы в миротворческих и гражданских миссиях ЕС, в документе ставят цель до 2034 года "на 100% интегрировать ее в военные структуры ЕС".

Недавно в Молдове приняли закон о возможности проверки на полиграфе желающих поступать на военную службу по контракту и действующих военнослужащих, которые по должности имеют доступ к важной информации.