Последнее обновление: 26.12.2024 18:00

Армения отказывается участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси

Делегации из Армении могут не участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси вообще. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после полемики с Лукашенко на заседании Высшего Евразийского совета.

"Делегации из Республики Армения будут участвовать дистанционно или не будут участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси", - написал он Telegram-канале.

Спор начался после того, как Пашинян заявил, что делегация Армении примет участие в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в мае 2025 года в дистанционном формате.



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