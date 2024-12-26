Министра безопасности Боснии арестовали за взяточничество

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нешич 26 декабря арестован вместе с шестью другими людьми по обвинению в организованной преступности. Об этом со ссылкой на заявление государственной прокуратуры сообщает Reuters.

Согласно информации, он подозревается в отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и получении взяток.

Государственный прокурор и Министерство внутренних дел федерации Боснии и Герцеговины и Сербской Республики расследовали подозрения в коррупции в государственной компании "Дороги Сербии", где Нешич был генеральным директором с 2016 по 2020 год.

Действующий генеральный директор компании Милан Дакич также был арестован, как и Младен Лучич, брат бывшего министра.

Прокуроры не назвали имен других четырех арестованных.