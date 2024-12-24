Средняя зарплата в Беларуси в ноябре снизилась на 31,6 рубля

24 декабря. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2024 г. составила 2331,8 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В октябре 2024 года средняя зарплата была 2363,4 рубля.

Таким образом, в ноябре 2024 года она снизилась по сравнению с октябрем на 31,6 рубля, или на 1,3%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за ноябрь составила 3112,0 рубля, Минской области – 2351,9 рубля, в Гомельской – 2097,5 рубля, Гродненской - 2097,9 рубля, Брестской – 2086,5 рубля, Витебской – 1964,9 рубля, Могилевской – 1958,9 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре была в секторе информации и связи - 5770,9 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3411,3 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2907,8 рубля, строительства - 2826,7 рубля, промышленности - 2542,5 рубля, транспорта и логистики — 2373,4 рубля, оптовой и розничной торговли — 2152,8 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2063,0 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1830,0 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1943,3 рубля, образования — 1593,1 рубля.