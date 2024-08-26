Средняя зарплата в Беларуси в июле подросла на 3,7%

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2024 года составила 2355,1 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В июне 2024 года средняя зарплата была 2270 рубля.

Таким образом, в июле 2024 года она подросла по сравнению с июнем на 85,1 рубля, или на 3,7%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 3103,5 рубля, Минской области – 2407,2 рубля, в Гомельской – 2137,6 рубля, Гродненской - 2136,9 рубля, Брестской – 2091,8 рубля, Витебской – 2008,2 рубля, Могилевской – 1981,7 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле была в секторе информации и связи - 5339,1 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3673,3 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2867,9 рубля, строительства - 2794,9 рубля, промышленности - 2584,9 рубля, транспорта и логистики — 2351,3 рубля, оптовой и розничной торговли — 2150,5 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2043,8 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1866,6 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1993,4 рубля, образования — 1566,9 рубля.