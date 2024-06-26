Средняя зарплата в Беларуси в мае подросла на 36,7 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2024 года составила 2219,2 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В апреле 2024 года средняя зарплата была 2182,5 рубля.

Таким образом, в мае 2024 года она увеличилась по сравнению с апрелем на 36,7 рубля, или на 1,7%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за май составила 2940,7 рубля, Минской области – 2254,4 рубля, в Гомельской – 2022,4 рубля, Гродненской - 2008,0 рубля, Брестской – 1945,6 рубля, Витебской – 1905,9 рубля, Могилевской – 1860,3 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в мае была в секторе информации и связи - 5342,1 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3289,8 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2692,2 рубля, строительства - 2548,3 рубля, промышленности - 2402,3 рубля, транспорта и логистики — 2248,5 рубля, оптовой и розничной торговли — 2007,9 рубля, операций с недвижимым имуществом — 1928,1 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1802,6 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1844,4 рубля, образования — 1610,0 рубля.