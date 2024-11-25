Средняя зарплата в Беларуси в октябре подросла на 49,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2024 г. составила 2363,4 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В сентябре 2024 года средняя зарплата была 2313,9 рубля.

Таким образом, в октябре 2024 года она подросла по сравнению с сентябрем на 49,5 рубля, или на 2,1%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за октябрь составила 3149,4 рубля, Минской области – 2406,2 рубля, в Гомельской – 2134,6рубля, Гродненской - 2111,9 рубля, Брестской – 2110,9 рубля, Витебской – 1988,6 рубля, Могилевской – 1974,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в октябре была в секторе информации и связи - 5646,6 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3578,9 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2919,4 рубля, строительства - 2951,5 рубля, промышленности - 2622,8 рубля, транспорта и логистики — 2463,7 рубля, оптовой и розничной торговли — 2140,4 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2050,9 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1812,7 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1912,2 рубля, образования — 1570,3 рубля.