Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

Беларусь решила открыть посольство при Святом Престоле

Беларусь откроет посольство при Святом Престоле. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 988 от 20 декабря 2024 года.

Согласно документу, открыть посольство планируется до 1 сентября 2025 года.

Минфину поручено профинансировать открытие и содержание посольства при Святом Престоле в пределах средств, "предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом".

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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