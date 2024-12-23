Литва продлит ограничения для граждан Беларуси до 2026 года

Литва планирует продлить национальные санкции против белорусов и россиян еще на год. Это предусмотрено поправкой к закону, разработанной Министерством иностранных дел (МИД).

Закон об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины, обновленный в этом году, действует до 3 мая 2025 года. МИД предлагает продлить его действие до 2 мая 2026 года.

«Полномасштабная война, развязанная Российской Федерацией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается до сих пор, поэтому причины, по которым был принят закон, не исчезли. Действия Российской Федерации оказывают существенное негативное влияние не только на безопасность стран-членов Европейского союза (ЕС) и НАТО, но и на безопасность Европы в целом», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В отношении самих ограничительных мер для граждан России и Беларуси изменений не предлагается.

В интервью BNS спикер Сейма Саулюс Сквернялис не исключил, что ограничительные меры могут быть ужесточены.

«Я не сомневаюсь, что мы столкнемся с огромными вызовами после того процесса, который будет называться выборами в Беларуси. Вопрос санкций и масштабов санкций, особенно в отношении Беларуси, скорее всего, изменится, но не в сторону ослабления. Речь идет об угрозе нашей национальной безопасности. Все эти ограничения должны быть разумными, не должны нарушать интересы тех людей, которых мы сами пригласили приехать в Литву и дали возможность временно жить здесь, но все должно рассматриваться через призму безопасности», - сказал глава парламента.

Закон приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве МИД Литвы, а также прием заявлений на получение временного вида на жительство в Литве, за исключением тех, кто имеет действующую шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС.

Россияне и белорусы, прибывающие из-за границы ЕС, подвергаются дополнительным проверкам на предмет угрозы национальной безопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, запрещено импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства.

Россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве.

Национальные санкции против граждан Беларуси и России были впервые введены литовским Сеймом в 2023 году. В нынешнем году они были возобновлены и продлены.