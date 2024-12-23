Доклад ОБСЕ подтверждает серьезные недостатки выборов в Грузии

Итоговый доклад БДИПЧ/ОБСЕ подтверждает серьезные недостатки на парламентских выборах в Грузии 26 октября. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в соцсети Х (ранее Twitter).

Представительница Еврокомиссии призвала грузинские власти выполнить "приоритетные" рекомендации авторитетной международной наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Итоговый доклад БДИПЧ/ОБСЕ подтверждает серьезные недостатки в недавних парламентских выборах в Грузии. Власти должны срочно выполнить приоритетные рекомендации, чтобы вернуть доверие, признание и обеспечить европейское будущее, которое вывело сотни тысяч грузин на улицы Грузии", – написала Марта Кос.

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ 20 декабря опубликовали финальный отчет о парламентских выборах в Грузии. В нем говорится, что выборы прошли на фоне серьезного беспокойства относительно влияния принятых властями законов на основные свободы и гражданское общество Грузии.

Напомним, оппозиция обвиняет партию власти "Грузинская мечта" в масштабных фальсификациях на выборах 26 октября и не признает их результатов. В стране начались масштабные протесты, которые усилились после заявления грузинских властей о приостановлении движения в Европейский Союз до конца 2028 года.