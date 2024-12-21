Доноры аккумулировали €200 млн для обеспечения устойчивости Украины в киберпространстве

Страны-участницы Таллиннского механизма, призванного помогать Украине в противостоянии злонамеренным атакам в киберпространстве, за год аккумулировали €200 млн. Об этом говорится в заявлении Таллиннского механизма.

В заявлении утверждается, что недавние атаки на украинские государственные реестры подчеркивают важность комплексной и своевременной поддержки цифровой инфраструктуры Украины.

С целью совместной координации и содействия нашей поддержке, связанной с гражданской кибербезопасностью в Украине, год назад партнеры публично объявили о создании Таллиннского механизма. В состав механизма входят Канада, Дания, Эстония, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Польша, Швеция, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты и Франция. Европейский Союз и НАТО поддерживают механизм и являются наблюдателями с момента его создания.

Таллиннский механизм использует кибернетическую и цифровую экспертизу мирового класса, как из частного, так и из государственного сектора, для защиты критически важной национальной инфраструктуры и жизненно важных услуг через усиление возможностей киберзащиты Украины, что позволяет им выявлять и обезвреживать вредоносное программное обеспечение, направленное против них.

"С момента основания Таллиннский механизм аккумулировал более 200 миллионов евро иностранной помощи, которая усиливает способность Украины противостоять злонамеренному поведению России в киберпространстве, и будет продолжать искать новые пути поддержки Украины столько времени, сколько это потребуется", – говорится в заявлении.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна накануне выступил с осуждением масштабной кибератаки на госреестры Украины.

Как сообщалось, Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.