Последнее обновление: 20.12.2024 18:00

НАТО планирует увеличить свое присутствие в Украине в 2025 году

НАТО планирует увеличить свое присутствие в Украине в 2025 году. Об этом Интерфакс-Украина заявил глава представительства Альянса в Украине Патрик Тернер.

"Вы знаете, что НАТО в той или иной форме присутствует здесь уже 26 лет. За этот год присутствие НАТО здесь утроилось, и мы планируем еще больше усилить его в следующем году", – сказал он.

По словам Тернера, это решение отвечает некоторым основным моментам летнего саммита НАТО, а также отражает решения, принятые до этого. Присутствие Альянса в Украине будет представлять штаб-квартиру НАТО "во всей полноте" и обеспечит связь между самой штаб-квартирой и Украиной.

"Цель состоит в том, чтобы представлять всю очень важную повестку дня между НАТО и Украиной, поэтому нам нужно значительное присутствие... мы призваны быть общими "глазами" и "ушами" для штаб-квартиры НАТО здесь и помогать выполнять повестку дня, а также помогать нашим украинским коллегам", – отметил Тернер.

В настоящее время в представительстве НАТО в Украине около 50 человек. Ожидается, что могут добавиться еще 20 человек в 2025 году как среди украинцев, так и иностранцев.

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