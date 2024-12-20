Северокорейские хакеры похитили в 2024 году криптоактивы на $1,34 млрд

С начала года связанные с Северной Кореей хакеры похитили криптоактивов "больше, чем когда-либо прежде" — на $1,34 млрд. Об этом говорится в отчете Chainalysis.

"Это 61% от суммы, украденной за весь год", - подчеркнули аналитики.

По их наблюдениям, общая сумма похищенных средств выросла на 21% в сравнении с показателем 2023 года — $2,2 млрд против $1,8 млрд; число соответствующих инцидентов увеличилось с 282 до 303.

При этом наибольший источник дохода злоумышленников связан с компрометацией приватных ключей — 43,8%.

"Связанные с Северной Кореей группировки украли $1,34 млрд в результате 47 инцидентов в 2024 году, что значительно больше по сравнению с $660,5 млн, похищенными в ходе 20 атак в 2023 году, согласно данным исследования", - пишет Bloomberg.

По данным Chainalysis, хакеры часто отмывают украденные криптоактивы через децентрализованные биржи, майнинговые сервисы или криптомиксеры, чтобы скрыть их происхождение.

Напомним, около половины доходов Северной Кореи в иностранной валюте получено в результате кибератак, согласно ООН.