Биткоины на балансе хакеров из КНДР превысили запасы Сальвадора и Бутана

Северокорейская хакерская группировка Lazarus в настоящее время владеет 13 518 BTC ($1,13 млрд на момент написания), что превышает сумму, которой владеют правительства Бутана или Сальвадора. Об этом свидетельствуют данные Arkham Intelligence.

Для сравнения: на балансе Бутана находится 10 635 BTC. Королевство активно наращивает резервы посредством майнинга. Для этого государство использует обильные гидроэнергетические ресурсы.

У Сальвадора — 6118 BTC. Страна признала первую криптовалюту законным средством платежа, она регулярно покупает монеты и занялась майнингом.

Аналитики связывают значительный запас биткоинов на балансе Lazarus с произошедшим в конце февраля взломом криптовалютной биржи Bybit на $1,4 млрд. Большую часть украденного эфира хакеры отмыли, в основном используя DeFi-протокол THORChain.

Помимо биткоинов, группировка владеет другими криптовалютами на сумму около $30 млн включая Ethereum, BNB, DAI и BUSD.

Крупнейшим держателей цифрового золота остаются США с 198 109 BTC. Страна готовится создать биткоин-резерв с использованием криптоактивов, изъятых в ходе уголовных и гражданских разбирательств.

Великобритания владеет 61 245 BTC, согласно Arkham.

По данным Chainalysis, в 2024 году северокорейские хакеры похитили криптоактивы на $1,34 млрд. В ООН подсчитали, что около половины доходов КНДР в иностранной валюте получено в результате кибератак. Эти средства, в частности, идут на программы по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.

Между тем криптобиржа OKX остановила работу агрегатора децентрализованных бирж для предотвращения «дальнейшего злоупотребления» со стороны Lazarus.