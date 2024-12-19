Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

В результате стрельбы в парламенте Абхазии погиб депутат

В здании парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голландия, оппозиционер Кан Кварчия ранен. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно информации, в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга.

В ходе заседания между Адгуром Харазией и Каном Кварчией возник спор, в результате которого Адгур вытащил пистолет и начал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голландия пытался их разнять.

Голландия скончалась от полученных ранений, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



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